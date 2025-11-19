تحالف بين "مدينة مصر" و"وهيج العقارية" لإطلاق مشروع في السعودية



أعلنت شركتا مدينة مصر وهيج العقارية، واحدة من الشركات التطوير العقاري السعودية الأكثر نمواً، عن الإطلاق الرسمي لشركة سيتي دوم، الكيان العقاري المشترك بين الجانبين، كخطوة استراتيجية للشراكة بين المؤسستين.



وتأسست سيتي دوم ككيان مشترك مملوك مناصفة بين وهيج العقارية وشركة مدينة مصر، وفقا لإفصاح لشركة مدينة مصر في البورصة اليوم.



تهدف شركة سيتي دوم استكشاف فرص الاستحواذ على قطعة أرض ضمن مخطط الجنادرية بمدينة الرياض، تمهيدًا لتطوير مشروع سكني متكامل جديد في واحدة من أبرز المناطق العمرانية الواعدة وستقدم الشركة نهج جديد في مشهد الحياة العصرية في السعودية.



قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر " : يمثل إطلاق سيتي دوم محطة استراتيجية في خطتنا للتوسع الإقليمي وبداية قوية لتواجدنا في المملكة".



وأضاف أن هذا التعاون يتيح تطوير مجتمعات عمرانية مبتكرة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتضع معيارًا جديدًا للمعيشة العصرية".



وأضاف " يجمع هذا التحالف بين خبرة مدينة مصر الممتدة لأكثر من 66 عامًا في التخطيط العمراني وتطوير المشروعات الكبرى، وخبرة وهيج العقارية العميقة في السوق المحلي وقدرتها على التنفيذ، لتقديم نموذج رائد يحتذى به، ويعكس الاستدامة والابتكار في القطاع العقاري السعودي".