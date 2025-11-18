بنك القاهرة يحصل على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية – مصر 2025

حصد بنك القاهرة جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية فى مصر لعام 2025، التي تمنحها مجلة Global Business and Finance، تقديرًا لدوره الريادي والمتميز في تبني مبادرات المسؤولية الإجتماعية التي تخدم المجتمع المصري وتعزز جهود التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة الريادية لبنك القاهرة باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية المستدامة في مصر، حيث يضع البنك البعد المجتمعي في مقدمة أولوياته، عبر تبني سياسات وبرامج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أكدت هايدي النحاس، رئيس مجموعة اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة، أن حصول البنك على الجائزة يعكس قوة التزامه الراسخ تجاه المجتمع، مشيرة إلى أن البنك يعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أثر حقيقي ومستدام.

وقالت: "يلعب بنك القاهرة دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المجتمعية عبر مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف مختلف الشرائح لا سيما الشباب والمرأة المعيلة وذلك في جميع محافظات مصر، وخاصةً صعيد مصر الذي يستحوذ على أكثر من 90% من مبادراتنا الاجتماعية".

وأضافت هايدي أن الجائزة تعد شهادة دولية جديدة تؤكد ريادة البنك وتأثير برامجه المجتمعية، وتعزز التزامه بدمج المسؤولية المجتمعية في كافة أنشطته الاستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً.

ويستمر بنك القاهرة في ترسيخ مكانته كأحد المؤسسات المالية الرائدة التي تضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياته، من خلال مبادرات فعالة تلبى الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر استحقاقاً وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.