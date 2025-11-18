إعلان

انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب : آية محمد

10:24 ص 18/11/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما استقرت أسعار 5 عملات عربية، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.43 جنيه للشراء، و124.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 65.83 جنيه للشراء، و66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 152.48 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و153.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدينار الكويتي 6 عملات عربية مقابل الجنيه تعاملات اليوم

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
المركزي يحسم الفائدة اليوم.. لماذا انقسم الخبراء حول توقع القرار؟