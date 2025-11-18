تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما استقرت أسعار 5 عملات عربية، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.43 جنيه للشراء، و124.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 65.83 جنيه للشراء، و66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 152.48 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و153.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.