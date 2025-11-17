باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين ثاني صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.

وسجل متوسط سعر العائد على الصكوك السيادية 21.56% ويصرف العائد كل 6 أشهر، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

كان البنك المركزي باع بداية الشهر الجاري أول صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه بعد تغطيتها بأكثر من 5 مرات الحصيلة التي تم بيعها.

تستهدف مصر بيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر المقبل بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، وفق موقع وزارة المالية.

