iscore تتيح خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية

كتب : منال المصري

04:17 م 17/11/2025

iscore تتيح خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية

كتبت- منال المصري:

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» عن إتاحة خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم الائتمانية وتعزيز الشمول المالي من خلال قنوات رقمية موثوقة.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر كايرو أي سي تي 2025 في نسخته الـ 29 أن إطلاق هذه الخدمة يمثل نقلة مهمة في تمكين الأفراد من الوصول الفوري والآمن إلى معلوماتهم الائتمانية من أي مكان، عبر منصة رقمية معتمدة، بما يسهم في رفع مستويات الوعي المالي ومساعدة المواطنين على إدارة التزاماتهم بصورة أفضل وأكثر شفافية.

وأوضحت iscore أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على تقرير ائتماني إلكتروني شامل، يتضمن التسهيلات الائتمانية، والالتزامات القائمة، والدرجة الائتمانية، ومؤشرات الجدارة الائتمانية، إلى جانب إمكانية مراجعة البيانات ومتابعة الأداء الائتماني بدقة وسهولة عبر المنصة، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو جهة تمويلية.

وأضافت الشركة أن خطوات الحصول على التقرير عبر منصة مصر الرقمية بسيطة وسلسة؛ حيث يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استكمال إجراءات التحقق، ليتم إصدار التقرير بشكل فوري.

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore منصة مصر الرقمية وزارة الاتصالات

