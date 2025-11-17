كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 17-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.09 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.