إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:24 م 17/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 17-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.09 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو