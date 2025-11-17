انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و54.77 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و54.74 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.49 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و54.74 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و54.76 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.