إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:51 ص 17/11/2025

اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و54.77 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و54.74 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.49 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و54.74 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و54.76 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو