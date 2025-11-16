إعلان

المركزي يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر PAFIX

كتبت- منال المصري:

09:16 م 16/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك المركزي المصري المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويُقام بالتوازي مع معرض "كايرو آي سي تي"، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجالتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يحرص على المشاركة في هذا الحدث سنويًا باعتباره منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية، والتي تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية.

وأكد المحافظ على أن البنك المركزي يسعى باستمرارلمواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بحيث تكون أسهل وأسرع، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعاييرالدولية لضمان تأمين كافة المعاملات المالية.

ومن المقرر أن تشارك قيادات البنك المركزي، غدًا الإثنين وبعد غدٍالثلاثاء، في جلسات المؤتمر التي تناقش العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، من أبرزها التحولات العالمية غير المسبوقة في القطاع المصرفي، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تحكم هذا القطاع والخدمات المرتبطة به، وذلك في حضور نخبة من رؤساء وقيادات البنوك، ومسؤولين من الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب الخبراء الدوليين والمحللين المهتمين بتطورات تقنيات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الإلكترونية والشمول المالي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي PAFIX الشمول المالي حسن عبدالله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر