المركزي يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر PAFIX

أعلن البنك المركزي المصري المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويُقام بالتوازي مع معرض "كايرو آي سي تي"، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجالتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يحرص على المشاركة في هذا الحدث سنويًا باعتباره منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية، والتي تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية.

وأكد المحافظ على أن البنك المركزي يسعى باستمرارلمواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بحيث تكون أسهل وأسرع، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعاييرالدولية لضمان تأمين كافة المعاملات المالية.

ومن المقرر أن تشارك قيادات البنك المركزي، غدًا الإثنين وبعد غدٍالثلاثاء، في جلسات المؤتمر التي تناقش العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، من أبرزها التحولات العالمية غير المسبوقة في القطاع المصرفي، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تحكم هذا القطاع والخدمات المرتبطة به، وذلك في حضور نخبة من رؤساء وقيادات البنوك، ومسؤولين من الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب الخبراء الدوليين والمحللين المهتمين بتطورات تقنيات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الإلكترونية والشمول المالي.