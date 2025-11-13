البنك المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 0.25% على الشهادات الثلاثية

خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة بنسبة 0.25% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت "بريميم" إلى 17.75% من 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

جاء قرار خفض البنك لسعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي الشهر الحالي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل.

كان المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام الحالي على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.