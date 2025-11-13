إعلان

البنك المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 0.25% على الشهادات الثلاثية

كتب : منال المصري

02:45 م 13/11/2025

البنك المصري الخليجي إي جي بنك

خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة بنسبة 0.25% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت "بريميم" إلى 17.75% من 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

جاء قرار خفض البنك لسعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي الشهر الحالي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل.

كان المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام الحالي على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

