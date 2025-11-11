أرباح المصرف المتحد ترتفع 9% خلال 9 أشهر إلى 1.8 مليار جنيه

ارتفع صافي أرباح المصرف المتحد بنسبة 9% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للبنك، فإن إيرادات البنك من الفوائد ارتفعت 9% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 10.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي رصيد ودائع العملاء 15% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 72.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد إجمالي قروض العملاء بنسبة 20% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 36.6 مليار جنيه.