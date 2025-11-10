إعلان

المعدل السنوي للتضخم الأساسي يعود للارتفاع إلى 12.1% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر

كتب : منال المصري

03:12 م 10/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

عاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري للارتفاع خلال شهر أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري ارتفع إلى 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عودة معدل التضخم العام للحضر للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025 لأول مرة منذ 4 أشهر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري المعدل السنوي للتضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)