كتبت- منال المصري:

عاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري للارتفاع خلال شهر أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري ارتفع إلى 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عودة معدل التضخم العام للحضر للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025 لأول مرة منذ 4 أشهر.