تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي في أسبوع

كتب : آية محمد

05:04 م 09/10/2025

العملات العربية

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بنهاية التعاملات أمس الأربعاء مقارنة بنهاية التعاملات الخميس الماضي، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

اليوم الخميس إجازة رسمية في البنوك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.


متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 155.41 جنيه للشراء، و155.9 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي نهاية التعاملات

