تراجعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي بنسبة 10.3% خلال العام المالي الماضي بسبب انخفاض حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.



وانخفضت حصيلة مصر من النقد الأجنبي الرسمي إلى نحو 109 مليارات دولار خلال 2024-2025 مقابل نحو 121.56 مليار دولار خلال عام 2023-2024، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر انخفض بشكل حاد 228% خلال العام المالي الماضي إلى 12.2 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار العام السابق له بعد التدفقات الاستثنائية في صفقة مدينة رأس الحكمة.



رأس الحكمة

كانت مصر وقعت في فبراير 2024 على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

تضمنت الصفقة استلام مصر 24 مليار دولار أموال سائلة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

قناة السويس

وأظهرت البيانات استمرار تراجع إيرادات قناة السويس 45.5% خلال العام المالي الماضي إلى 3.6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار العام السابق له.



تسبب تصاعد حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر على إثر هجمات جماعة الحوثيين على سفن بضائع الشحن العالمية في تغيير مسارها من العبور من منطقة قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح وهو ما أضر بحصيلة مصر.

تحويلات المصريين بالخارج

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 66.6% خلال العام المالي الماضي إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق له.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت مجددا بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

السياحة

انخفضت إيرادات السياحة 16.3% خلال العام المالي الماضي إلى 16.7 مليار دولار مقابل نحو 14.4 مليار دولار من العام السابق.

حصيلة الصادرات

زادت حصيلة صادرات مصر 23.4% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 40 مليار دولار مقابل نحو 32.56 مليار دولار العام السابق له.