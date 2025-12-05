بدء حفل الاستقبال الرسمي لـ"بوتين" في القصر الرئاسي بنيودلهي.. فيديو

انطلق حفل الاستقبال الحكومي الرسمي الذي أقامته الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيودلهي، مساء اليوم الجمعة، احتفاءً بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له.

🚨⚡️استمرار حفل الاستقبال الحكومي على شرف الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الروسي في نيودلهي.



وفي مستهل الحفل، وقفت الرئيسة مورمو لإلقاء كلمة ترحيبية رسمية، رحبت فيها بالرئيس بوتين والوفد الروسي، مؤكدةً أهمية العلاقات بين الهند وروسيا، ومشيدةً بعمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما عبرت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، عن تطلعها إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد بوتين خلال كلمته، أن روسيا والهند تعملان بشكل وثيق لتعزيز السلام والأمن في منطقة أوراسيا.

وجرى خلال الحفل عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، تلاه استعراض لحرس الشرف وسط حضور عدد من كبار المسؤولين الهنود وأعضاء الوفد الروسي.