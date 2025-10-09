مصراوي- وكالات:

ارتفع الدولار الفوري بنسبة 0.3%، ليقترب من ملامسة أعلى مستوى له منذ شهرين أوائل أغسطس بفعل تزايد المخاطر المالية والاقتصادية من آسيا والمحيط الهادي إلى أوروبا ضمن مجموعة العشر الكبار، وفق مؤشر بلومبرج.

جاء هذا الصعود مدعوماً بشراء صناديق التحوّط -التي تراهن على قوة الدولار- عقود خيارات بيع اليورو والين، وفقاً لمتداولين مقيمين في آسيا، وفق ما نقلته الشرق عن "بلومبرج".

بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين خلال سبتمبر، استعادت العملة الأميركية بعض زخمها في الأيام الأخيرة، إذ غطّت سلسلة من العوامل السلبية في الخارج على أي أثر محتمل للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ضغوط على اليورو والين

تعرّض اليورو لضغوط نتيجة الاضطرابات السياسية في فرنسا، بينما تراجع الين وسط تكهّنات بأن رئيسة الوزراء الجديدة في اليابان قد تفضّل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع التوسع أكثر في السياسة المالية.

قالت إوجينيا فابون فيكتورينو، رئيسة استراتيجية الأسواق الآسيوية لدى "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن" (Skandinaviska Enskilda Banken): "في ظل تصاعد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في اليابان وفرنسا، تعيد السوق حالياً تقييم نظرتها للآفاق الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة".