كلمة السر وراء قفزة احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى على الإطلاق

كتب : منال المصري

03:59 م 06/01/2026

البنك المركزي المصري

كشفت بيانات البنك المركزي تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في ديسمبر ليسجل أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم تحقيق احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل مستوى تاريخي 51.45 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي، فإن رصيد الذهب باحتياطيات النقد الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر إلى 18.17 مليار دولار ليساهم بشكل رئيسي في قفزة الاحتياطيات.

ولأول مرة منذ 5 أشهر ارتفع رصيد الأموال السائلة للعملات الأجنبية بنحو 327 مليون دولار إلى نحو 33.23 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

ورغم ارتفاع الأموال السائلة للعملات الأجنبية لكن لم تعكس قيمة صفقة الـ 3.5 مليار دولار التي تسلمتها مصر قبل نهاية 2025 من قطر لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم.


وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي تراجعت بنحو 5 ملايين دولار إلى 56 مليون دولار في ديسمبر باحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

عززت صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتسجيله أرقاما قياسية.

البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

