انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.