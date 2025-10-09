البنوك إجازة اليوم بمناسبة احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر

أغلقت البنوك أبوابها اليوم الخميس أمام الجمهور بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل في مواعيدها الرسمية، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري.

وتفتح البنوك أبوابها للجمهور بعد الإجازة من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وللموظفين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

وتواصل البنوك تقديم خدماتها المصرفية عبر القنوات الرقمية خلال الإجازة منها الإنترنت والموبايل البنكي وإنستاباي والمحافظ الذكية، وماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم.