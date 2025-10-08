قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي إن المؤسسة ضخت 10 مليارات دولار ضخت خلال السنوات العشر الماضية في مصر، وهو حجم غير مسبوق مقارنة بأي مؤسسة أخرى.

وأوضح سيلا خلال مائدة مستديرة لمناقشة عمل المؤسسة بالقطاع المالي في البلاد والمنطقة

أن المؤسسة تفخر بإنجازاتها في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أصبحت من أكبر الشركاء الاستثماريين في البلاد، ويضم فريقها كوادر موهوبة يشكل المصريون 65% منهم، ما يعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز حضورها المحلي والتزامها العميق بدعم التنمية في مصر.

وأضاف أن أنشطة مؤسسة التمويل الدولية تمتد إلى عدة مجالات داخل القطاع المالي، إذ تتعاون مع عدد من البنوك، وشاركت في إصدار أول سند أخضر في مصر، إلى جانب تركيزها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين النساء، والمبادرات المناخية.

وأشار إلى أن فرق عمل المؤسسة تعمل بحماس كبير، موضحًا أن زملاءه في القاهرة سيقدمون مزيدًا من التفاصيل حول البرامج والمشروعات الجارية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية.

وفي سياق متصل، أعلن سيلا أن الحدث المقبل لمؤسسة التمويل الدولية سيُعقد في الدار البيضاء بالمغرب يومي 3 و4 نوفمبر المقبلين، متوقعًا أن يكون أحد أبرز الفعاليات التي تجمع قادة المجتمع المالي العالمي وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب القطاعين الرقمي والتكنولوجي.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للحدث يتمثل في بحث سبل التعاون والشراكة لتعزيز تعبئة رؤوس الأموال داخل القارة الأفريقية، مع عدم استبعاد الشركاء من خارج القارة، مؤكدًا أن أفريقيا تمتلك موارد هائلة وكفاءات بشرية عالية تؤهلها لتحقيق نمو أكبر.

وقال إن المؤتمر سيُعقد على مدار يومين، ويتضمن نقاشات عامة وجلسات متخصصة بمشاركة واسعة من المجتمع المدني، لبحث سبل التقدم في مجالات محددة داخل القارة.