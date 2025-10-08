إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:41 ص 08/10/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.77 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و126.34 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.06 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 66.54 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و67.27 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 155.84 جنيه للشراء، بتراجع 62 قرشًا، و155.93 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

