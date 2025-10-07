إعلان

بزيادة 10%.. بنك QNB يربح 22.2 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

06:18 م 07/10/2025

بنك قطر الوطني QNB

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني QNB مصر بنحو 10% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 22.2 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن محفظة القروض والسلفيات بالبنك ارتفعت 22% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 446 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأشار البنك إلى أن ودائع العملاء نمت بنسبة تصل إلى 9% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 739 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة 881 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 61 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو7%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.88% في نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.9%.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 236 فرعا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

