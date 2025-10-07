إعلان

بعد قرار المركزي.. تراجع سعر عائد أذون وسندات الخزانة بنسبة تصل إلى 1.2%

كتب : منال المصري

03:35 م 07/10/2025

البنك المركزي المصري

شهدت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية في مصر تراجعًا خلال العطاء الأخير بنسبة تتراوح بين 0.6% و1.2%، في أول رد فعل للسوق على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، فيما شهدت أسعار الفائدة تراجعًا إجماليًا بنحو 6.25% خلال أربع مرات منذ بداية العام، مدعومة بتباطؤ التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يطرح البنك المركزي بشكل أسبوعي أذون وسندات خزانة محلية بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

في العطاء الأسبوعي الأخير:

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بنسبة 0.74% إلى 26.52% مقابل 27.26% في العطاء السابق.

انخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر بنسبة 0.6% إلى 25.9% مقارنة بـ26.5% سابقًا.

تراجع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 0.63% إلى 22.84%.

هبط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بنسبة 1.2% إلى 21.85%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة 142 مليار جنيه، متجاوزًا الهدف المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه.

