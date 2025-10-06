إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:46 ص 06/10/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، فيما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

