ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، فيما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.