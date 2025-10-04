بعد خفض الفائدة من المركزي.. البنوك تبحث سعر الفائدة على الشهادات غدًا

كتبت - منال المصري

تستعد البنوك العاملة في السوق المصري لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم (ألكو) غدًا الأحد، لبحث خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتقليص سعر الفائدة الأساسي، وفقًا لما أكده مصرفيون لـ"مصراوي".

وأقدم البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي على خفض الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في رابع خفض منذ بداية عام 2025، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى 6.25%، مدعوما بتراجع التضخم وتحسّن أداء الجنيه أمام الدولار.



قال رئيس أحد البنوك الحكومية إن قرار تعديل الفائدة على الشهادات يتوقف على دراسة متكاملة تشمل تكلفة الإقراض والعوائد المدفوعة للعملاء، مشيرا إلى أن خفض "المركزي" الأخير دفع بالفعل إلى تراجع الفائدة على القروض للشركات الكبرى بنسبة 1%، ما يستدعي إعادة تسعير الشهادات بما يحقق التوازن بين مصادر الأموال واستخداماتها.

قرارات الأهلي ومصر تحت المجهر

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، أن حسم القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة على الشهادات سيعتمد بشكل أساسي على تحركات البنوك الكبرى، وخاصة الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى تقييم مستويات السيولة داخل كل بنك.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد بادرا خلال الفترة الماضية إلى خفض الفائدة على الشهادات الثابتة بنسبة 3.5% على مرحلتين، كان آخرها في أغسطس الماضي بخفض قدره 1.5%.

ورغم تلك التخفيضات، لا يزال البنكان يقدمان أعلى عائد على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات بسعر فائدة يبلغ 17% يصرف شهريًا، ما يجعلهما في موقع الريادة داخل السوق المصرفي.