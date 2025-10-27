إعلان

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:53 م 27/10/2025

أسعار الدولا

انخفض ؤ مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و17 قرشًا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار نهاية التعاملات مقابل الجنيه

