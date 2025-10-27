انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم:

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.9 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.58 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و126.16 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.04 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.44 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و67.14 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.04 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و155.15 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.