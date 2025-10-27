إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

11:08 ص 27/10/2025

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.64جنيه للشراء، و12.68جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)