سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع 23-1-2026

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

10:54 ص 23/01/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و20 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

