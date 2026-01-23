من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

مصراوي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، خلال كلمته في منتدى دافوس في سويسرا عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت "شبه جاهزة".

وقال زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي "لقد التقينا الرئيس ترامب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي. الأمر ليس بسيطا. كما أن الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة.كما أقر الزعيم الأوكراني بأن "الحوار" مع ترامب لم يكن سهلا، لكنه أشاد باجتماع "جيد جدا" عُقد في وقت سابق الخميس، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح أنه تحدث مع ترمب أيضا عن الدفاع الجوي لأوكرانيا. وتابع قائلا "شكرت ترمب على حزمة صواريخ الدفاع الجوي السابقة وطلبت حزمة إضافية".

وبينما ينتظر الأوكرانيون والروس التفاصيل الجديدة بشأن إنهاء الحرب بين البلدين، والتي من المتوقع أن تُستكمل خلال اجتماعات اليوم في أبوظبي، إليكم عرضًا لأبرز محطات التفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

الرياض – مارس 2025

اتفقت أوكرانيا وروسيا على وقفٍ لإطلاق النار البحري في البحر الأسود، عبر اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة، بعد ثلاثة أيام من المحادثات في السعودية.

إسطنبول – مايو 2025

اتفقت وفود من أوكرانيا وروسيا على تبادل 1000 أسير حرب من كل طرف، وذلك خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

أنكوريج – أغسطس 2025

في أول لقاء منذ عام 2018، صافح دونالد ترامب فلاديمير بوتين في ألاسكا، من دون تحقيق تقدم ملموس نحو السلام.

وبعد المحادثات، قال بوتين إن "اتفاقًا" غير محدد تم التوصل إليه، لكنه شدد على ضرورة معالجة "الأسباب الجذرية" للنزاع قبل تحقيق السلام.

جنيف – نوفمبر 2025

التقى مفاوضون أمريكيون وأوكرانيون في سويسرا لبحث خطة سلام من 28 نقطة بدعم أمريكي.

وبعد انتقادات وُجهت للمسودة الأولى باعتبارها منحازة للكرملين، جرى إعداد إطار مُحدَّث. وقال زيلينسكي إن الإطار الجديد يتضمن "إشارات إلى أن فريق الرئيس [دونالد] ترامب يستمع إلينا".

موسكو – ديسمبر 2025

أعلن الكرملين أن محادثات استمرت خمس ساعات بين بوتين وكبير مفاوضي ترامب، ستيف ويتكوف، لم تُسفر عن اختراق، إذ ظلّت أجزاء من خطة السلام الجديدة غير مقبولة لموسكو، لا سيما ما يتعلق بالأراضي.

برلين – ديسمبر 2025

أفضى اجتماع بين مسؤولين أوروبيين ووفد من كييف إلى عرض أمريكي بتقديم ضمانات أمنية شبيهة بحلف "الناتو"، فيما ألمح زيلينسكي للمرة الأولى إلى استعداده لـ"التسوية" بشأن طموحات الانضمام إلى الناتو مقابل ضمانات قوية.

ميامي – ديسمبر 2025

قبيل عيد الميلاد، ركّز مبعوثون أمريكيون وأوكرانيون على توحيد المواقف بشأن خطة من 20 نقطة بدعم أمريكي خلال محادثات في ميامي، بينما التقى مسؤولون أمريكيون أيضًا بالمبعوث الروسي كيريل دميترييف.

مار-آ-لاغو – ديسمبر 2025

التقى زيلينسكي وترامب في منتجع الرئيس بفلوريدا، حيث قال الزعيم الأوكراني إن المحادثات حول خطة سلام مُعدَّلة "اقتربت من الاكتمال بنسبة 95%".

دافوس – يناير 2026

أعلن زيلينسكي أن محادثات السلام وصلت إلى "الميل الأخير" بعد لقائه ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لما بعد الحرب.