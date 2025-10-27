ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش ببداية تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، بينما استقر في 4 بنوك، فيما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.44 جنيهًا للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 4 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.