ارتفاع سعر الدولار قبيل نشر بيانات تضخم أمريكية غدًا



وكالات

ارتفع الدولار أمام نظرائه الرئيسيين، اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لصدور بيانات تضخم أمريكية غدا الجمعة بعد تأخرها، في وقت يقيّمون فيه تهديدات رسوم جمركية جديدة بين واشنطن وبكين.

وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار في الوقت الذي تنتظر فيه السوق تفاصيل حزمة تحفيز كبيرة من رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تميل للتيسير المالي والنقدي.

وظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط بعد أن أظهرت بيانات بريطانية الأربعاء استقرار التضخم في أسعار المستهلكين عند 3.8% الشهر الماضي رغم توقعات خبراء الاقتصاد بتسارعه.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والجنيه الإسترليني واليورو و3 عملات أخرى، 0.05% إلى 98.979 بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وصعد الدولار 0.17% إلى 152.21 ين، ولامس في وقت سابق مستوى 152.26 ين للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.3345 دولار، وهبط اليورو 0.06% إلى 1.1604 دولار.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على مجموعة واسعة من الصادرات التي تعمل ببرمجياتها إلى الصين، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى محركات الطائرات، للرد على الجولة الأحدث من القيود التي فرضتها بكين على صادراتها من المواد الأرضية النادرة.

ورغم ذلك، جاء رد فعل سوق العملات متفائلا إلى حد كبير ولم تتلق عملات الملاذ الآمن التقليدية مثل الين والفرنك السويسري دعما يذكر.

في غضون ذلك، تستمر ندرة البيانات الرسمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة مع اقتراب الإغلاق الحكومي من دخول يومه الثالث والعشرين.

وسيتم نشر مؤشر أسعار المستهلكين غدا الجمعة، متأخرا بأكثر من أسبوع، وفقا للغد.