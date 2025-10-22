هشام عز العرب يتوقع تطور قواعد اعرف عميلك رقميا

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجارى الدولى ، أن تشهد الفترة المقبلة تحركا فى تطبيق قواعد اعرف عميلك رقميا وسط التوسع الذى تشهده السوق المصرفية المحلية فى البنوك الرقمية حتى تكون جميع الإجراءات والبيانات "اون لاين ".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان حول نمو الشمول المالى ودور البنوك المصرية فى التنمية الاقتصادية -مساء الأربعاء.

وقال عز العرب إن تكنولوجيا البنوك تغيرت تماماً مقارنة بالشهر سنوات الماضية وستتغير أكثر خلال الفترة المقبلة والبنوك المصرية قطعت شوطا طويلاً فى سبيل التطوير.

كان عز العرب قال في وقت سابق للشرق مع بلومبرج أن البنك يسعى إلى تأسيس شركة قابضة في المملكة المتحدة أو الإمارات، لتكون المالكة للبنك الرقمي الذي يعتزم التقدّم للحصول على رخصته من البنك المركزي المصري خلال 6 أشهر.