قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك المصرية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بلغ 23.5 تريليون جنيه حتى الآن.

وأوضح خلال كلمته في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أن إجمالي ودائع العملاء ببنوك مصر بلغت نحو 14.6 تريليون جنيه فيما سجل إجمالي رصيد القروض بالبنوك المصرية نحو 9.1 تريليون جنيه.

وأشار الإتربي إلى أن الديون المتعثرة سجلت 2% من إجمالي محفظة القروض ببنوك مصر حيث "تعد نسبة جيدة جدا عالميا".

وأكد أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا على مستوى كافة المؤشرات بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وأشار الإتربي إلى أن سياسات البنك المركزي نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث تراجع معدل التضخم بمدن مصر إلى 11.7% للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر من 12% في أغسطس.

كما تراجعت تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر من 20% قبل تحرير سعر الصرف إلى 3.9% بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتراجع المخاطر بجانب تحسن التصنيف الإئتماني السيادي لمصر بعد أن رفعته وكالة ستاندرد آند بورز درجة مصر إلى B بدلا من -B، وفق ما قاله الإتربي.