بُكرة القابضة تستهدف أصولاً مدارة تتجاوز 30 مليار جنيه

‎كتبت- منال المصري:

‎أعلنت شركة بُكرة القابضة عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الرقمية بمشاركة الشيخ الدكتور عباس شومان، والشيخ الدكتور مجدي عاشور، وتلدكتور محمد إبراهيم البلتاجي، أعضاء اللجنة الشرعية لمنصة بُكرة.

‎بُكرة هي أول منصة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للادخار وتحقيق الأهداف من خلال الأصول الحقيقية، عبر منتجات تمويلية واستثمارية مهيكلة ومرخّصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

‎تعمل المنصة على تمكين الأفراد والشركات من بناء مستقبل مالي مستدام عبر حلول ذكية وآمنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم خطط مخصصة تلبي احتياجات كل مستخدم وأهدافه المالية، بما يحقق التوازن بين الأمان والعائد.

‎وتستهدف بُكرة القابضة إعادة هيكلة وتدبير التمويلات في قطاعات متنوعة تشمل القطاع الطبي والعقاري والصناعي وقطاع النقل، بإجمالي أصول مدارة تتجاوز 30 مليار جنيه.

‎وسيتم طرح هذه الفرص الاستثمارية للأفراد والشركات عبر منصاتها الرسمية لتحقيق عوائد مستقرة وآمنة من خلال أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك وأدوات التمويل المهيكل، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.

‎نجحت المنصة في بناء قاعدة مستخدمين تجاوزت ٦٥ ألف مستخدم، من بينهم أكثر من ألفي مستثمر دخلوا عالم الصكوك لأول مرة عبر بُكرة، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنصة ونجاحها في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد في السوق المصري.

‎وتواصل بُكرة القابضة ترسيخ مكانتها كمنظومة رائدة في مجال الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال بناء نظام مالي متكامل قائم على الأصول الحقيقية والتمويل المهيكل، يهدف إلى حماية رأس المال وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، لتكون بُكرة الجسر الذي يربط بين الأمان المالي والطموح نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

‎وقال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة القابضة إنه منذ اليوم الأول لتأسيس بُكرة كان الهدف حماية أموال العملاء وتقديم حلول ادخارية واستثمارية حقيقية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُمكّن الجميع من تحقيق أهدافهم بثقة وأمان.