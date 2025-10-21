انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.64 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و126.21 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرش.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.47 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 67.18 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.38 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرش، و 155.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.