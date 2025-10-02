سعر الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
واصل سعر الدولار خسائره مقابل الجنيه في 5 بنوك، ليهبط بنحو 10 قروش و12 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.