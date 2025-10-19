إعلان

بروتوكول بين "بنك أبوظبي الأول مصر" و"صندوق الإسكان الاجتماعي" بـ500 مليون جنيه

كتب : منال المصري

11:17 ص 19/10/2025

بروتوكول تعاون

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وبحسب بيان البنك اليوم، فقد قام بالتوقيع مي الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر.

وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عددًا من المسئولين بالطرفين، حيث حضرت هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، كما حضر مراسم التوقيع من بنك أبوظبي الأول مصر ومريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وخالد محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري والرواتب بالبنك.

وقالت مي عبد الحميد إن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يهدف إلى توفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.


وأشارت إلى أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل من 4 بنوك فقط، ببداية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، بواقع 23 بنكًا و8 جهات تمويل.

وأكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن البنك يؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن كريم، ولذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح الدخل. ويأتي هذا التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين.

فيديو قد يعجبك:



