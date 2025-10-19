انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.