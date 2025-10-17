أعلى سعر للريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بمعاملات الخميس الماضي، ومؤشرات تداول الأسهم على مواقعها الإلكترونية الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه، و12.71 جنيه للبيع، ضرورة قرشين والبيع.

بنك مصر: 12.65 جنيه، و12.72 جنيه للبيع، 3 قروش والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه، و12.72 جنيه للبيع، 3 قروش والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه مصري 3 قروش، و12.71 جنيه للبيع، قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.67 جنيه، و12.72 جنيه للبيع، 3 قروش والبيع