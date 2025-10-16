قفزة تاريخية في رصيد الذهب باحتياطي النقد لمصر- انفوجرافيك

ارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 5.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي ليقفز إلى مستوى قياسي بنهاية سبتمبر 2025.

وقفز رصيد الذهب إلى نحو 15.84 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 10.64 مليار دولار في ديسمبر 2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

جاءت هذه القفزة بدعم زيادة شراء المركزي لأونصات الذهب وارتفاع أسعاره عالميا عند إعادة تقييم رصيد الذهب شهريا.

بحسب بيانات المركزي، اشترى المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو 62.18 ألف أونصة ذهب جديدة ليرتفع الإجمالي إلى نحو 4.14 مليون أونصة بنهاية سبتمبر 2025.

ساهم نمو رصيد الذهب في إنقاذ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي من التراجع خلال أكثر من شهر على مدار العام الماضي.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي مصر الذي يشمل الأموال السائلة والذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي إلى قرابة 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

تطور رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري: