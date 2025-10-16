إعلان

بنوك الأهلي ومصر وCIB تقود الدولار للتراجع خلال منتصف تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

02:06 م 16/10/2025

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 5 قروش، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري والبنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك خاص بمصر مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في بنوك الأهلي ومصر وCIB خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

