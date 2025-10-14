انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أمنية عاصم
سعر الريال السعودي
انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع. بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.69 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، ، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.70 جنيه للشراء ، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.