انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:31 ص 14/10/2025

سعر الريال السعودي

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع. بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.69 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، ، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.70 جنيه للشراء ، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

