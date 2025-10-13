إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 13 أكتوبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:17 م 13/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6275 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6232 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5453 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4674 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43624 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي

