بـ 7 مليار جنيه.. 5 بنوك تمنح قرضا لتمويل مشروع عقاري بالقاهرة الجديدة

نجح تحالف مصرفي مكون من 5 بنوك في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة سكاي إنوفو لتملك وتقسيم الأراضي بحد أقصى سبعة سنوات وتسعة أشهر بقيمة 7 مليارات جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "Park St. Edition" بالقاهرة الجديدة بالجولدن سكوير والتي تبلغ حوالي 16.05 مليار جنيه.



وشارك في القرض بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الاولي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، بنك الحساب، ومقرض والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الاولي، مسوق التمويل، وكيل الضمان، بنك المستندات ، وبنك حساب حقوق الملكية، ومقرض، وبنك أبوظبي التجاري – مصر بصفته البنك التقني – مقرض، وبنك البركة – مصر بصفته مقرض، وبنك نكست بصفته مقرض.



ويُعد مشروع "Park St. Edition" مشروعًا متكاملًا يجمع ما بين الاستدامة والصحة والابتكار ضمن مجمع سكنى وتجارى وإدارى متكامل ، ويقع في منطقة القاهرة الجديدة، حيث ستتولى شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي تطويره.

وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي استكمالاً لدوره الرائد في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتنمية العمرانية.

وأكد أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تنعكس على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن بنك مصر حريص على تمويل هذا النوع من الاستثمارات الحيوية بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن مشاركة البنك في التمويل تعد امتداداً لدوره الاستراتيجي في دعم القطاعات والمشروعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري، لما له من دور مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي خلق فرص عمل جديدة.



وأكد أن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره التنموي في تمويل القطاعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو المتوازن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وقال أيمن حسين مؤسس شركة سكاي للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة سكاي للتملك وإدارة المشروعات ومساهم رئيسي في شركة Sky Innovo Developments إن الخطة التنفيذية للمشروع انطلقت منذ العام الماضي، وقد تمكنت الشركة خلال هذه الفترة من تحقيق مبيعات تجاوزت نحو 60%.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى 23 مليار جنية من المبيعات بنهاية المشروع، بما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة من العملاء في المشروع ورؤيته المبتكرة.