"ألفا أوربكس" الإمارتية تبيع 2.39% من حصتها في البنك التجاري الدولي

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة "ألفا أوربكس المحددوة" الإماراتية اليوم بيع 2.39% من حصتها في البنك التجاري الدولي CIB.

وبحسب افصاح للبنك اليوم في البورصة المصرية، فإن حصة "ألفا أوربكس المحددوة" تراجع من 18.06% إلى 15.67% بعد تنفيذ الصفقة.

متوسط سعر البيع بلغ نحو 96.5 جنيه للسهم الواحد بإجمالي 7.1 مليار جنيه لصفقة البيع، لعدد 73.5 مليون سهم.

وقامت شركة هيرميس القابضة بتنفيذ عملية البيع، فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل حول اسم المشتري.

"ألفا أوربكس المحدودة" هي شركة تابعة لشركة (Lunate Legacy IV LP) وتعمل في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية وتأسست في أبو ظبي 2020.