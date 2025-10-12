إعلان

"ألفا أوربكس" الإمارتية تبيع 2.39% من حصتها في البنك التجاري الدولي

كتب : منال المصري

12:44 م 12/10/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة "ألفا أوربكس المحددوة" الإماراتية اليوم بيع 2.39% من حصتها في البنك التجاري الدولي CIB.

وبحسب افصاح للبنك اليوم في البورصة المصرية، فإن حصة "ألفا أوربكس المحددوة" تراجع من 18.06% إلى 15.67% بعد تنفيذ الصفقة.

متوسط سعر البيع بلغ نحو 96.5 جنيه للسهم الواحد بإجمالي 7.1 مليار جنيه لصفقة البيع، لعدد 73.5 مليون سهم.

وقامت شركة هيرميس القابضة بتنفيذ عملية البيع، فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل حول اسم المشتري.

"ألفا أوربكس المحدودة" هي شركة تابعة لشركة (Lunate Legacy IV LP) وتعمل في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية وتأسست في أبو ظبي 2020.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة ألفا أوربكس المحددوة البنك التجاري الدولي cib البورصة المصرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم