الدولار ينخفض مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم في 9 بنوك الأحد في أول يوم عمل بعد إجازة نصر 6 أكتوبر والعطلة الرسمية مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي الأربعاء الماضي، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على موقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.