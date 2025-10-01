سعر الدولار يواصل التراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.83 جنيهًا للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.