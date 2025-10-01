إعلان

سعر الدولار يواصل التراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

03:54 م 01/10/2025

أسعار الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.83 جنيهًا للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة