المركزي يحسم سعر الفائدة على الودائع والقروض غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري عقد سادس اجتماع له خلال 2025 غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأخير إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

ومنذ بداية العام الحالي تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات بفضل تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.