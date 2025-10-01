المركزي يحسم سعر الفائدة على الودائع والقروض غدا
كتبت- منال المصري:
يعتزم البنك المركزي المصري عقد سادس اجتماع له خلال 2025 غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأخير إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.
ومنذ بداية العام الحالي تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات بفضل تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه.
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.