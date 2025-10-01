إعلان

المركزي يحسم سعر الفائدة على الودائع والقروض غدا

كتب : منال المصري

01:05 م 01/10/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري عقد سادس اجتماع له خلال 2025 غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأخير إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

ومنذ بداية العام الحالي تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات بفضل تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.

البنك المركزي المصري القروض سعر الفائدة

