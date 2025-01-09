تعرف على سعر الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

كتبت- آية محمد:

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي>

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 52.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 62.04 جنيه للشراء بتراجع 43 قرشًا، و62.23 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا.

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