لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

05:22 م الخميس 09 يناير 2025

الاسترليني واليورو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي>

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 52.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 62.04 جنيه للشراء بتراجع 43 قرشًا، و62.23 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

سعر الجنيه الإسترليني سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الإسترليني مقابل الجنيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر