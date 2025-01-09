تعرف على سعر الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم
05:22 م الخميس 09 يناير 2025
كتبت- آية محمد:
استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي>
متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم
سعر اليورو: 52.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني: 62.04 جنيه للشراء بتراجع 43 قرشًا، و62.23 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا.
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