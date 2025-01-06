صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يرتفع لمستوى قياسي إلى 47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 157 مليون دولار خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي اليوم.



ووصل إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.



وخلال آخر 10 أشهر من تحرير سعر الصرف زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 11.8 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.



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